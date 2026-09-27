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Două case au fost distruse de incendiu în județul Argeș

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 27 sept. 2026, 09:02

Două locuințe au fost distruse de flăcări în urma unei intervenții de urgență pe timpul nopții

Un incendiu de proporții a izbucnit în cursul nopții trecute în localitatea prahoveană Cocorăștii Colț, lăsând în urmă pagube materiale semnificative. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova au fost solicitate să intervină de urgență după ce flăcările au cuprins rapid două gospodării învecinate.

Mobilizare masivă a pompierilor

La fața locului s-au deplasat mai multe autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și echipaje de prim ajutor. Pompierii militari au acționat contratimp pentru a localiza și lichida focarul, încercând să prevină extinderea focului la alte imobile din zonă. Din cauza materialelor combustibile din care erau construite acoperișurile, intervenția a fost una dificilă și de lungă durată.

În ciuda eforturilor susținute ale salvatorilor, cele două locuințe au fost grav afectate, fiind distruse în mare proporție. Din primele informații, nu s-au înregistrat victime omenești, proprietarii reușind să se autoevacueze. O anchetă este în curs de desfășurare pentru a stabili cu exactitate cauza probabilă de izbucnire a incendiului, luându-se în calcul un posibil scurtcircuit electric.

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