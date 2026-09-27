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Două case au fost distruse de incendiu în județul Argeș
FOTO: Arhivă
Două locuințe au fost distruse de flăcări în urma unei intervenții de urgență pe timpul nopții
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