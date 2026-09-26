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Incendiu la o locuință din Pitești. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale
Foto: Arhivă
Zeci de pompieri au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările care au produs degajări masive de fum, pe strada Turcești, în timp ce locuitorii au fost evacuați rapid.
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