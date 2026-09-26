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Incendiu la o locuință din Pitești. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale

Foto: Arhivă

Foto: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 26 sept. 2026, 19:27

Zeci de pompieri au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările care au produs degajări masive de fum, pe strada Turcești, în timp ce locuitorii au fost evacuați rapid.

La fața locului s-au deplasat rapid mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș, dotate cu autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară de intervenție la înălțime și ambulanțe SMURD pentru a acorda primul ajutor în caz de nevoie.

Pompierii militari au acționat cu promptitudine pentru a localiza focarul și a împiedica propagarea focului către clădirile învecinate, limitând astfel proporțiile dezastrului într-o zonă dens populată.

Din primele informații furnizate de autorități, perimetrul a fost imediat securizat, iar persoanele aflate în apropiere au fost evacuate preventiv pentru a preîntâmpina orice pericol de intoxicare cu fum.

O anchetă urmează să stabilească exact cauza care a dus la izbucnirea acestui eveniment.

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