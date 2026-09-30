Doi răniți după ce o autoutilitară a lovit parapetul pe DEx12, în Argeș

Accidentul s-a produs în zona Lunca Corbului, iar unul dintre ocupanții vehiculului a rămas blocat și a fost scos de echipele de descarcerare.
Un accident rutier s-a produs în timpul nopții pe Drumul Expres 12, în zona kilometrului 94, pe raza localității Lunca Corbului, în județul Argeș. O autoutilitară a intrat în coliziune cu parapetul de protecție, iar două persoane aflate în vehicul au fost rănite.
La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, inclusiv personal specializat în descarcerare, precum și echipaje medicale.
Unul dintre răniți a rămas prins în vehicul
Un bărbat a fost găsit încarcerat, fiind eliberat de salvatori și predat echipajului Serviciului de Ambulanță Județean. Cel de-al doilea ocupant prezenta mai multe traumatisme și a primit îngrijiri de la paramedicii SMURD, după care a fost transportat la spital pentru investigații și tratament.
Pompierii au luat și măsurile specifice pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu în urma impactului. La momentul publicării informațiilor nu fusese comunicată cauza exactă a accidentului. Împrejurările în care autoutilitara a ajuns în parapet urmează să fie stabilite prin verificările efectuate de autoritățile competente.