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Siegfried Mureșan, acuzații la adresa lui Grindeanu înaintea votului pentru Guvern

Siegfried Muresan și Sorin Grindeanu

Siegfried Muresan și Sorin Grindeanu

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Scris deIonuț Nichita
Publicat29 sept. 2026, 17:50
Actualizat29 sept. 2026, 17:54

Premierul desemnat Siegfried Mureșan îl critică pe liderul PSD Sorin Grindeanu, cu câteva ore înaintea votului de învestitură din Parlament. Mureșan susține că are în jur de 200 de voturi și că mai are nevoie de 33 pentru a ajunge la majoritatea necesară formării Guvernului.

Într-un interviu, Mureșan a spus că încearcă să obțină inclusiv sprijinul parlamentarilor PSD, deși Grindeanu a anunțat că partidul nu va susține actuala formulă de Guvern.

„A dus partidul de la 23% la 13%”

Siegfried Mureșan a afirmat că există parlamentari PSD care consideră că formațiunea se îndreaptă într-o direcție greșită.

Premierul desemnat a susținut că Sorin Grindeanu a dus PSD de la un nivel de 23% în sondaje la 13% și a pus poziția acestuia în partid pe seama acestor rezultate. Afirmațiile îi aparțin lui Mureșan și nu reprezintă o constatare independentă.

Disputa privind consultările din PSD

Mureșan l-a acuzat pe liderul PSD că organizează consultări „înscenate” în partid și a susținut că acestea ar reflecta o poziție fragilă a lui Grindeanu în interiorul formațiunii.

Cei doi au avut în ultimele zile mai multe schimburi de declarații privind negocierile pentru formarea Guvernului. Mureșan afirmă că a încercat să discute direct cu liderul PSD și că este în continuare dispus să negocieze programul de guvernare.

Votul pentru Guvern, decisiv

Siegfried Mureșan trebuie să obțină 233 de voturi pentru ca Executivul propus să fie învestit. Premierul desemnat susține că are în acest moment aproximativ 200 de voturi și încearcă să atragă sprijin suplimentar înaintea votului din Parlament.

Sorin Grindeanu i-a cerut anterior lui Mureșan să își depună mandatul și a declarat că nu consideră că actualul Guvern poate obține voturile necesare.

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