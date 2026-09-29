Siegfried Mureșan, acuzații la adresa lui Grindeanu înaintea votului pentru Guvern

Publicat 29 sept. 2026, 17:50 Actualizat 29 sept. 2026, 17:54

Premierul desemnat Siegfried Mureșan îl critică pe liderul PSD Sorin Grindeanu, cu câteva ore înaintea votului de învestitură din Parlament. Mureșan susține că are în jur de 200 de voturi și că mai are nevoie de 33 pentru a ajunge la majoritatea necesară formării Guvernului.

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