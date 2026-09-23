Advertising
Social· 1 min citire
Doi membri AUR care au agresat echipa Realitatea PLUS la protestul ciobanilor au fost arestați
Echipa Realitatea Plus, agresată la protestul ciobanilor
Publicat23 sept. 2026, 11:13
Sursărealitatea.net
Doi membri AUR, arestați preventiv după violențele de la protestul ciobanilor. Unul este acuzat că a agresat jurnaliștii Realitatea PLUS
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:32Noi percheziții într-un dosar de pornografie infantilă în care este vizat Cristian Pomohaci
- 15:15Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile în România. Ce joburi caută angajatorii
- 15:11Europenii își schimbă obiceiurile de călătorie. Trenul a depășit autobuzul după un deceniu
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News