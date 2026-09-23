Nicușor Dan: Un atac rusesc asupra NATO nu este probabil pe termen scurt, dar Alianța trebuie să fie pregătită

Nicușor Dan, despre riscul unui atac rusesc asupra NATO: „Trebuie să fim pregătiți”
Președintele Nicușor Dan consideră că un atac direct al Rusiei asupra unui stat membru NATO nu reprezintă, în acest moment, un scenariu probabil în următorii unu-doi ani. Șeful statului atrage însă atenția că statele membre ale Alianței trebuie să rămână pregătite pentru o eventuală schimbare a situației de securitate.
Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat CNN, în timpul vizitei președintelui român la New York, unde participă la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.
Nicușor Dan a subliniat că, deși probabilitatea unui atac direct este redusă pe termen scurt, experiența războiului din Ucraina arată că scenariile considerate puțin probabile nu pot fi excluse complet. El a amintit că, înainte de invazia rusă la scară largă, puțini anticipau un asemenea deznodământ.
În acest context, președintele susține că întărirea capacităților militare și cooperarea dintre statele europene au un rol important în descurajarea unei eventuale agresiuni. România și celelalte state europene și-au majorat în ultimii ani eforturile pentru apărare și încearcă să își consolideze cooperarea în domeniul securității.
Nicușor Dan: Rusia nu pare pregătită, în acest moment, pentru încheierea războiului
Întrebat dacă Moscova este pregătită să negocieze pentru încheierea războiului din Ucraina, Nicușor Dan a răspuns negativ.
Președintele consideră că sprijinul acordat Ucrainei trebuie menținut, în paralel cu continuarea sancțiunilor împotriva Rusiei. În opinia sa, presiunile economice asupra Moscovei ar putea contribui, în timp, la crearea condițiilor pentru reluarea negocierilor.
Europa trebuie să își asume o parte mai mare din efortul de apărare
Un alt subiect abordat în cadrul interviului a fost contribuția statelor europene la apărarea NATO.
Nicușor Dan a afirmat că Europa trebuie să își consolideze capacitatea proprie de apărare și să își asume o parte mai consistentă din efortul militar al Alianței. În acest context, președintele român a susținut poziția exprimată în mod repetat de Donald Trump privind necesitatea ca statele europene să aloce mai multe resurse pentru apărare.
Potrivit lui Nicușor Dan, timp de mai multe decenii, Statele Unite au avut un rol major în asigurarea securității europene, iar actualul context impune o repartizare mai echilibrată a responsabilităților în cadrul NATO.
Declarațiile președintelui vin într-un moment în care securitatea europeană rămâne puternic influențată de războiul din Ucraina, iar statele NATO își reevaluează capacitățile de apărare și nivelul de pregătire în fața unor eventuale amenințări.