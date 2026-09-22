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Vremea de miercuri, 23 septembrie: frig în România, cu temperaturi de doar 12 grade și lapoviță la munte

Vreme ploioasă

Vreme ploioasă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 sept. 2026, 15:54

Temperaturile maxime vor coborî până la 12 grade în estul și sud-estul Transilvaniei, în timp ce în sudul Olteniei vor ajunge la cel mult 23 de grade. Meteorologii anunță ploi în mai multe regiuni și lapoviță și ninsoare la altitudini mari.

Vremea va fi rece pentru această perioadă, în special în nordul, centrul și estul țării. În zonele depresionare, temperaturile minime pot coborî până la 2-3 grade, iar local sunt posibile condiții de brumă. În cea mai mare parte a țării, maximele se vor situa între 12 și 23 de grade.

În Transilvania și Moldova sunt așteptate ploi, în timp ce în celelalte regiuni precipitațiile vor fi mai izolate. Cantitățile de apă vor fi, în general, reduse, dar local pot depăși 10 litri pe metru pătrat.

Lapoviță și ninsoare la munte

La altitudini de peste 1.700-1.800 de metri, precipitațiile se pot transforma temporar în lapoviță și ninsoare. La munte, temperaturile maxime vor avea valori medii de numai 6-8 grade în această perioadă, iar vântul va fi mai puternic pe creste.

În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele pot ajunge la 60-70 km/h, iar pe crestele montane sunt posibile intensificări mai puternice.

Cum va fi vremea în București

Capitala va avea parte de o zi rece, în special dimineața și noaptea. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 20-21 de grade, iar minima va coborî până la 7-9 grade. Cerul va fi temporar noros și sunt posibile averse slabe în timpul zilei.

Temperaturile încep să crească

Răcirea este temporară. Din 24 septembrie, temperaturile vor începe să urce treptat, iar până la finalul săptămânii maximele pot ajunge din nou la 25-26 de grade în unele zone din sud și vest.

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