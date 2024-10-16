Filarmonica Pitești organizează concert Phoenix în memoria lui Nicu Covaci.

Filarmonica Pitești organizează concert Phoenix în memoria lui Nicu Covaci.

Joi, 17 octombrie, de la ora 19.00, Filarmonica Pitești organizează concert Phoenix în memoria lui Nicu Covaci. În program: „Anotimpul”, „Apocalipsa”, „Baba Novak”, „Fată verde”, „Jocul”, „Mica țiganiadă”, „Mugur de fluier”, „Numai una”, „Nunta”, „Soare”, „Strunga”, „URSS”, „Vremuri”.

Înființată în 1961, la Timișoara, de Nicu Covaci, trupa Phoenix a cunoscut de-a lungul anilor schimbări semnificative și a reușit să se impună în conștiința publicului prin piesele compuse și prin mesajele pe care acestea le transmiteau. Dintre albumele care s-au bucurat de succes amintim: „Cei ce ne-au dat nume”, „Mugur de fluier”, „Cantofabule”, „Vremuri”, „În umbra marelui urs”, „Baba Novak”.

Ultimele bilete sunt disponibile la casieria Filarmonicii și online, pe https://www.bilete.ro. Abonamentele nu sunt valabile.

Sursa: Realitatea de Arges