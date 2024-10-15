UN AMENDAMENT ADOPTAT DE SENAT VA SOLUȚIONA DURATA MARE A PROCESELOR ȘI DEFICITUL DE PERSONAL

Un amendament adoptat luni de Senat va soluționa durata mare a proceselor și deficitul de personal.

Cererea de încuviinţare a executării silite privind titlurile executorii, altele decât hotărârile judecătoreşti, se soluţionează în termen de cel mult şapte zile de la înregistrarea acesteia la instanţă, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor, prevede un amendament la un proiect pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, adoptat luni de Senat, relatează Agerpres. Pronunţarea se poate amâna cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult şapte zile de la pronunţare. Încheierea se comunică din oficiu, de îndată, executorului judecătoresc, precum şi creditorului, potrivit aceluiaşi amendament.

Propunerea legislativă iniţiată de senatorii Robert Cazanciuc (PSD) şi Daniel Fenechiu (PNL) are ca obiect modificarea art. 666 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. „Prezenta iniţiativă îşi propune să contribuie la soluţionarea celor două mari probleme care privesc cetăţenii români şi sistemul judiciar: durata proceselor şi deficitul de personal, ambele afectând calitatea şi încrederea în actul de justiţie”, subliniază iniţiatorii în expunerea de motive, citați de Agerpres. Senatul este primul for legislativ sesizat în acest caz.

