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Aproape 15.000 de elevi lipsesc de pe listele Evaluării Naționale 2026

Școală

Școală

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 21 iun. 2026, 10:03

Evaluarea Națională 2026 începe luni pentru peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a, însă datele oficiale arată că aproximativ 14.600 de elevi care figurau înscriși la începutul anului școlar nu se regăsesc printre candidații examenului. Potrivit statisticilor, în clasa a VIII-a erau înscriși 162.616 elevi la începutul anului școlar 2025-2026.

Diferența de aproape 9% din generație poate fi explicată prin situații precum corigențe, repetenție, transferuri în alte sisteme educaționale sau alte probleme administrative. Totuși, cifrele reflectă și dificultățile cu care s-au confruntat elevii pe parcursul gimnaziului.

Generația 2026 este una aparte. Acești elevi au început școala în 2017 și au traversat pandemia de COVID-19, perioadă în care cursurile s-au desfășurat online, iar unele evaluări naționale au fost anulate. Specialiștii au remarcat că efectele acestei perioade s-au resimțit în dezvoltarea competențelor de bază și în rezultatele școlare.

Totodată, elevii care susțin acum Evaluarea Națională au trecut printr-o perioadă de instabilitate la nivelul conducerii sistemului de educație, având nu mai puțin de nouă miniștri ai Educației în cei nouă ani de școală. Din toamna acestui an, ei vor deveni prima generație de liceeni care va studia după noile planuri-cadru, programe școlare și manuale aflate în curs de implementare.

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