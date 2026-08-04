Advertising
Actualitate· 1 min citire
Lovitură pentru Gianni Infantino. TAS anulează decizia FIFA într-un caz de transfer internațional
Gianni Infantino
Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis în favoarea clubului Aston Villa în litigiul cu FIFA privind înregistrarea atacantului Brian Madjo. Hotărârea permite formației din Premier League să îl legitimeze pe fotbalist pentru competițiile oficiale din noul sezon.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 19:07Diana Buzoianu acuză PSD că pune în pericol un jalon din PNRR: „Au introdus amendamente absurde”
- 18:20Ce s-a întâmplat la primele antrenamente dintre David Popovici și Pan Zhanle: „S-au studiat reciproc”
- 17:41Un bărbat din Vâlcea, cercetat după ce și-ar fi aruncat câinele de la balcon. Animalul a murit pe loc
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News