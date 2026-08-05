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Actualitate· 1 min citire
Decizie în așteptare: scufundarea barjelor pentru salvarea Centralei Cernavodă ar putea fi amânată – SURSE
Centrala de la Cernavodă
Publicat5 aug. 2026, 13:05
Sursărealitatea.net
Operatiune amânată pe Dunăre, pe brațul Bala. Cele patru barje nu vor fi scufundate astăzi din cauza curentilor prea puternici. Barjele ar trebui să devieze cursul Dunării spre reactorul doi al centralei nucleare de la Cernavodă. Acesta trebuie răcit pentru a putea rămâne în funcțiune. În continuare, există riscul ca acest reactor esențial pentru sistemul energetic național să fie oprit, ca și reactorul 1 anterior, situație în care riscul de blackout pentru județe întregi ar fi foarte ridicat.
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