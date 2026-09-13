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Social· 1 min citire
Anchetă de proporții după ce o dronă s-a prăbușit într-un lan de porumb din Suceava. Oamenii au fost îngroziți: "Tare m-am speriat"
Explozie dronă
Publicat13 sept. 2026, 07:13
SursăRealitatea PLUS
Este anchetă de proporții după ce o dronă a căzut într-o comună din județul Suceava, aproape de casele oamenilor, a explodat și a provocat un incendiu. O femeie ar fi fost lovită de o bucată din aceasta, iar un geam de la o locuință din altă gospodărie s-a spart, după ce mai multe bucăți au căzut din aparatul de zbor.
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