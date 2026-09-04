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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Anca Panaitescu, în premieră la Realitatea Plus: Care sunt problemele sistemului medical românesc?

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 4 sept. 2026, 11:20

Dr. Anca Panaitescu vorbește, în premieră la Realitatea PLUS, despre vulnerabilitățile sistemului medical românesc și despre problemele cu care se confruntă femeile însărcinate din comunitățile defavorizate.

„Peste jumătate dintre femeile gravide din mediul rural și din zonele defavorizate din România ajung prima dată în fața unui cadru medical abia în momentul nașterii.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 4 septembrie, de la ora 15:00.

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