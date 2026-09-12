Meteorologii anunță ploi în aproape toată țara

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă inclusiv pentru București.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că, în acest sfârșit de săptămână, vremea va deveni instabilă în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în zona Capitalei. Conform meteorologilor, un front atmosferic va aduce o schimbare bruscă, caracterizată prin manifestări severe.
În intervalul vizat, se vor semnala ploi cu caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și, pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină.
Cantitățile de apă vor fi însemnate, putând depăși local limitele normale pentru această perioadă, ceea ce ar putea duce la acumulări rapide de apă în anumite zone. Primele regiuni afectate vor fi cele din vestul, centrul și nordul teritoriului, urmând ca ulterior instabilitatea să se extindă treptat spre sud și est.
Cum va fi vremea în București
Și în București locuitorii trebuie să se pregătească pentru un weekend cu vreme capricioasă. Meteorologii precizează că, mai ales în a doua parte a zilei, gradul de instabilitate atmosferică va crește semnificativ.
Se vor înregistra averse torențiale însoțite de tunete și fulgere, iar vântul va sufla cu putere în timpul ploilor. Temperaturile vor înregistra o scădere comparativ cu zilele precedente, oferind o scurtă pauză de la căldura intensă, dar necesitând prudență.