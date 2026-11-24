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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce nu ar trebui să ignorăm sforăitul puternic?
Publicat24 nov. 2026, 10:03
Actualizat24 nov. 2026, 10:05
În ediția „Realitatea Medicală” cu Nicole Păcuraru aflăm de ce sforăitul puternic nu trebuie tratat doar ca un zgomot neplăcut în timpul nopții. Acesta poate ascunde apneea obstructivă în somn, o afecțiune care afectează respirația și calitatea odihnei. Care sunt semnele de alarmă și când este necesară o evaluare medicală?
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