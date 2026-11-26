Află programul manifestărilor de 1 Decembrie 2026 la Pitești. Ceremonii la Cimitirul Eroilor, paradă militară și expoziție de tehnică în Piața Vasile Milea.
Piteștiul se pregătește să sărbătorească Ziua Națională a României printr-o serie de manifestări dedicate eroilor și momentului istoric de la 1 Decembrie 1918. Marți, 1 decembrie 2026, piteștenii sunt invitați să participe la ceremoniile oficiale, momentele religioase și parada militară organizate în municipiu.
Evenimentele dedicate Zilei Naționale vor debuta la ora 10:00, la Cimitirul Eroilor din Pitești, situat pe strada Nicolae Dobrin. Aici va avea loc o ceremonie religioasă, urmată de depuneri de coroane de flori în memoria celor care și-au sacrificat viața pentru libertatea, independența și unitatea României.
Ceremonie militară și paradă de 1 Decembrie, în Piața Vasile Milea
Programul manifestărilor va continua în Piața Vasile Milea, unde, începând cu ora 11:00, este programată ceremonia militară dedicată Zilei Naționale a României.
Participanții vor putea urmări intonarea Imnului Național, discursurile oficialităților și defilarea detașamentelor de onoare, unul dintre momentele centrale ale evenimentelor organizate la Pitești cu prilejul zilei de 1 Decembrie.
Expoziție de tehnică și echipamente militare la Pitești
Tot în Piața Vasile Milea, publicul va avea ocazia să descopere tehnica și echipamentele utilizate de structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Ministerului Apărării Naționale (MApN) și Salvamont.
Standurile expoziționale vor putea fi vizitate în intervalul orar 09:00 – 15:00, oferind participanților posibilitatea de a vedea de aproape dotările instituțiilor care asigură apărarea, siguranța și intervenția în situații de urgență.
Manifestările organizate la Pitești de Ziua Națională reprezintă un prilej de comemorare a eroilor, dar și de celebrare a unității și identității naționale.
Piteștenii sunt așteptați să participe la evenimentele din 1 Decembrie și să marcheze împreună una dintre cele mai importante sărbători ale României.