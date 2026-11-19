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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ni se schimbă vocea când ne auzim înregistrat?
Publicat19 nov. 2026, 11:07
Actualizat19 nov. 2026, 11:08
De ce ni se pare că avem o altă voce atunci când ne ascultăm înregistrat? Deși pentru cei din jur sunăm exact așa, propria voce ne poate surprinde atunci când o auzim dintr-o înregistrare. La „Realitatea Medicală”, cu Nicole Păcuraru, aflăm ce rol joacă vibrațiile transmise prin oasele craniului în percepția vocii și de ce creierul nostru este obișnuit cu o versiune diferită a propriului sunet.
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