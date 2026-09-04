Peste jumătate dintre adulții din UE erau supraponderali în 2025. Cum stă România la acest capitol

Publicat 4 sept. 2026, 14:35 Sursă Realitatea.net

Mai mult de unul din doi adulți din Uniunea Europeană avea probleme de greutate în 2025, arată cele mai recente date publicate de Eurostat. Proporția persoanelor supraponderale a ajuns la 51,7% la nivelul blocului comunitar, în timp ce România s-a numărat printre țările cu cele mai reduse niveluri ale obezității.

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