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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ai senzația de balonare?
De ce apare senzația de balonare și când ar trebui să ne îngrijoreze? La Realitatea Medicală, Nicole Păcuraru discută despre cauzele acestui disconfort frecvent și soluțiile care pot ajuta la prevenirea și ameliorarea lui.
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