INS: Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele șapte luni cu 5,7%

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a scăzut în primele șapte luni din acest an, față de perioada similară din 2025, atât ca serie brută cu 5,7 %, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 5,8%, arată datele Institutului Național de Statistică publicate vineri.
Astfel, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în perioada 1 ianuarie -31 iulie .2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie -31 iulie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,2%), comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-4,5%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-4,4%).
Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie -31 iulie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie -31 iulie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,8%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,4%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-4,5%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-2,9%).
Potrivit INS, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-7,0%), vânzările de produse nealimentare (-6,4%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-5,4%).
Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-6,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-5,8%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-4,4%).
De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna iulie 2026, comparativ cu luna precedentă, a crescut, pe ansamblu, cu 7,0%, datorită creșterilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (+12,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+7,6%) și la vânzările de produse nealimentare (+4,1%).
Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a crescut, pe ansamblu, în luna iulie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 0,8%, datorită creșterilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (+2,2%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+0,9%). Vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 0,1%.