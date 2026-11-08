A doua opinie medicală, decontată de stat. Ce drepturi au pacienții români
Pacienți români
Știai că poți beneficia de o a doua opinie medicală decontată de stat? Află ce drepturi au pacienții asigurați în România în 2026.
Pacienții asigurați din România au dreptul să solicite o a doua opinie medicală, iar costul acesteia poate fi suportat de sistemul public de sănătate, în condițiile prevăzute de lege. Pe lângă acest beneficiu, legislația le garantează mai multe drepturi importante: accesul la informații despre diagnostic și tratament, posibilitatea de a refuza o intervenție medicală și protejarea confidențialității datelor medicale.
Mulți români nu cunosc toate drepturile pe care le au atunci când ajung într-un cabinet medical sau sunt internați în spital. Deși relația dintre pacient și medic ar trebui să se bazeze pe comunicare, transparență și respect reciproc, există încă numeroase situații în care oamenii nu știu că pot cere explicații suplimentare, pot solicita o altă opinie medicală sau pot refuza anumite proceduri.
Drepturile pacienților sunt reglementate prin Legea nr. 46/2003, privind drepturile pacientului, iar modificările legislative adoptate în 2026 au consolidat accesul persoanelor asigurate la anumite servicii medicale și la o mai bună îndrumare în sistemul sanitar.
A doua opinie medicală poate fi decontată de stat
Una dintre cele mai importante prevederi pentru pacienți este dreptul de a solicita o a doua consultație medicală, în vederea obținerii unei alte opinii de specialitate.
Potrivit modificărilor legislative intrate în vigoare în martie 2026, persoanele asigurate pot beneficia de o a doua opinie medicală decontată prin sistemul de asigurări de sănătate, atunci când aceasta este justificată.
Această posibilitate este deosebit de importantă în cazul diagnosticelor complexe, al afecțiunilor grave sau atunci când pacientul are îndoieli cu privire la tratamentul recomandat.
Solicitarea unei alte opinii nu reprezintă o lipsă de încredere sau de respect față de medicul curant. Dimpotrivă, poate contribui la o mai bună înțelegere a diagnosticului și la luarea unei decizii informate privind tratamentul.
Ai dreptul să primești explicații clare despre diagnostic și tratament
Pacientul nu este obligat să accepte recomandările medicale fără să înțeleagă ce presupun acestea.
Legea îi garantează dreptul de a primi informații despre:
diagnosticul stabilit și evoluția bolii;
investigațiile medicale recomandate;
variantele de tratament disponibile;
beneficiile și riscurile procedurilor propuse;
alternativele terapeutice existente.
Informațiile trebuie prezentate într-un limbaj accesibil, astfel încât pacientul să poată înțelege situația medicală și să participe activ la deciziile privind propria sănătate.
Prin urmare, orice pacient poate cere medicului explicații suplimentare atunci când termenii medicali sau recomandările primite nu sunt suficient de clare.
Spitalul trebuie să faciliteze programările și investigațiile necesare
Modificările legislative din 2026 urmăresc și simplificarea traseului pacientului prin sistemul medical.
Unitățile sanitare trebuie să asigure mecanisme prin care pacienții să poată fi îndrumați și programați pentru consultațiile și investigațiile necesare stabilirii diagnosticului.
Această prevedere este importantă mai ales pentru persoanele care au nevoie de mai multe investigații sau consultații de specialitate și care, în lipsa unei îndrumări corespunzătoare, ajung să gestioneze singure întregul proces.
Scopul este reducerea blocajelor administrative și facilitarea accesului la serviciile medicale necesare.
Poți refuza un tratament sau o intervenție medicală
Un alt drept important, dar insuficient cunoscut, este posibilitatea pacientului de a refuza sau de a opri o intervenție medicală.
Conform legislației privind drepturile pacientului, persoana trebuie să fie informată cu privire la consecințele deciziei sale, iar refuzul sau întreruperea intervenției trebuie consemnate în scris.
Acest principiu are la bază dreptul fiecărei persoane de a decide în privința propriului corp și a tratamentelor pe care le acceptă.
Există, desigur, situații speciale și excepții prevăzute de lege, însă, în condițiile obișnuite, consimțământul informat al pacientului reprezintă un element fundamental al actului medical.
Datele medicale și diagnosticul sunt confidențiale
Informațiile despre sănătatea unei persoane beneficiază de protecție legală.
Diagnosticele, rezultatele analizelor, istoricul medical și celelalte informații privind starea de sănătate nu pot fi comunicate unor terțe persoane fără acordul pacientului, cu excepțiile prevăzute de lege.
Această regulă se aplică inclusiv în relația cu membrii familiei. Faptul că o persoană este rudă cu pacientul nu îi conferă automat dreptul de a primi informații despre diagnosticul sau tratamentul acestuia.
Confidențialitatea datelor medicale trebuie respectată inclusiv după decesul pacientului, potrivit prevederilor legale.
Unde poți reclama încălcarea drepturilor pacientului
Persoanele care consideră că le-au fost încălcate drepturile pot depune reclamații și sesizări la instituțiile competente.
În funcție de natura problemei, acestea se pot adresa:
conducerii spitalului sau unității medicale;
Direcției de Sănătate Publică;
Casei de Asigurări de Sănătate;
altor autorități competente, în funcție de situația reclamată.
Este important ca pacientul să păstreze documentele medicale relevante și să prezinte cât mai clar situația reclamată.
Ce trebuie să rețină pacienții din România
Cunoașterea drepturilor medicale poate face diferența între un pacient pasiv și unul care participă informat la propriul tratament.
Dreptul la o a doua opinie medicală decontată, accesul la informații clare despre diagnostic, posibilitatea de a refuza o intervenție și protecția datelor medicale sunt doar câteva dintre garanțiile oferite de legislația românească.
Pacienții asigurați ar trebui să se informeze și să solicite serviciile la care au dreptul, inclusiv atunci când au nevoie de confirmarea unui diagnostic sau de explicații suplimentare înainte de a lua o decizie medicală.
Important: Decontarea celei de-a doua opinii medicale este supusă condițiilor legale și regulilor aplicabile serviciilor din sistemul public de asigurări de sănătate. Pentru detalii privind eligibilitatea și modalitatea concretă de accesare, pacienții pot solicita informații de la medicul curant și Casa de Asigurări de Sănătate.
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News