Nicușor Dan reia negocierile pentru formarea guvernului. Ce variante‑surpriză sunt vehiculate

Articol scris de Scris de Realitatea de Arges

Sursă: realitatea.net

Urmează runda finală de consultări la Palatul Cotroceni! Președintele Nicușor Dan se pregătește să convoace zilele viitoare partidele la ultimele negocieri înainte de a desemna premierul. La ultimele discuții, pe masa președintelui au fost puse mai multe scenarii, inclusiv cel al unui Guvern de uniune națională sau cel al alegerilor anticipate.

În privința premierului, Nicușor Dan ia în calcul numele mai multor tehnocrați, inclusiv din rândul consilierilor săi. SCENARIILE PUSE DE PARTIDE PE MASA PREȘEDINTELUI -refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR cu alt premier

-Guvern PSD-AUR

-Guvern PSD-AUR-PACE

-Guvern PSD cu premier politic

-Guvern PSD cu premier tehnocrat

-Guvern de uniune națională

-alegeri anticipate

SURSA: Realitatea PLUS CINE AR PUTEA CONDUCE NOUL GUVERN -Sorin Grindeanu

-Delia Velculescu

-Matei Șerban

-Radu Burnete

-Eugen Tomac

SURSA: Realitatea PLUS Opoziția are pregătit planul de guvernare pentru a salva România după guvenarea Bolojan! George Simion a prezentat un pachet de 10 măsuri pentru redresarea economiei, bazat pe reducerea cheltuielilor statului și restructurarea aparatului public, precum reducerea la jumătate a funcțiilor de conducere, un guvern cu 10 ministere și 300 de parlamentari, dar și reformarea companiilor de stat pe criterii de competență.

Mai multe articole despre negocieri , consultari , nicusor dan