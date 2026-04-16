Nicolae Vlahu (senator AUR): „După aproape doi ani, CCR inventează motive pentru anularea alegerilor. Românii nu mai pot fi păcăliți”

„La aproape doi ani de la anularea alegerilor prezidențiale – una dintre cele mai controversate decizii din istoria recentă a României – președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, vine acum, în cadrul unui interviu, cu o serie de „explicații” despre motivele care ar fi stat la baza acestei hotărâri”, spune Nicolae Vlahu.

Problema este că aceste motive nu au fost prezentate atunci, nu au fost explicate nici ulterior și nu au fost asumate public de nimeni până în acest moment. Apar astăzi, la o distanță de un an și jumătate, într-un moment în care încrederea publică este deja grav afectată.

Dacă aceste încălcări erau atât de grave – drepturi electorale afectate, reguli de finanțare încălcate – de ce nu au fost prezentate în momentul anulării? De ce nu au fost explicate românilor atunci când li s-a anulat votul? De ce li s-a vândut gogoașa că rușii sunt de vină?

Aceste justificări apar târziu și par construite pentru a acoperi o decizie luată deja, nu pentru a o explica. Nu poți anula alegeri într-o democrație și să vii după aproximativ doi ani cu „argumente” scoase din sertar.

În tot acest timp, românii nu au primit nicio explicație oficială completă. Deciziile CSAT au rămas clasificate, iar cei care ar fi trebuit să răspundă public au ales tăcerea. Iar acum li se cere oamenilor să accepte o poveste construită din bucăți, livrată prea târziu ca să mai convingă pe cineva.

Nu poți anula alegeri într-o democrație și să vii ulterior cu explicații care apar și dispar în funcție de context. Nu poți cere încredere în timp ce refuzi transparența.

Românii nu sunt naivi. Au văzut ce s-a întâmplat și cum votul lor a fost anulat cu o decizie pe care nimeni nu a avut curajul să o explice public.

Iar astăzi, când se încearcă rescrierea acelei decizii, nu mai vorbim despre o simplă justificare întârziată, ci despre o tentativă de a cosmetiza un abuz.

Iar un abuz, oricât de mult ar fi explicat ulterior, rămâne un abuz”, a declarat senatorul AUR, Nicolae Vlahu.

