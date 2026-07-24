Jocul lui Bolojan pentru putere. Cum încearcă să păstreze controlul asupra Guvernului și să-și consolideze poziția în PNL

Publicat 24 iul. 2026, 10:24 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan ar putea rămâne premier interimar mai mult de patru luni, în condițiile în care partidele nu au ajuns nici acum la un acord pentru formarea unui nou Guvern. Sesiunea extraordinară a Parlamentului începe săptămâna viitoare, însă șansele ca un nou Executiv să fie învestit sunt foarte mici, conform Realitatea PLUS.

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