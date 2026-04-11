Ion Cristoiu: Este clar că PSD va reuși răsturnarea lui Ilie Bolojan. Românii deja se gândesc la alegeri - VIDEO

Jurnalistul Realitatea PLUS, Ion Cristoiu consideră că PSD va reuși, într-un final, răsturnarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Într-un interviu în exclusivitate acordat Deliei Vrînceanu, Cristoiu a prezentat și o serie posibilele scenarii care vor avea loc, după debarcarea premierului.

Cristoiu a descris contextul drept „ape tulburi” și o „atmosferă tulbure”, subliniind că mesajele recente ale președintelui Nicușor Dan, care nu îl susțin direct pe premier, dar fac apel la partide să găsească o formulă comună de guvernare, indică o perioadă de instabilitate.

Potrivit jurnalistului, PSD ar putea reuși în cele din urmă să îl răstoarne pe Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. „E clar că PSD‑ul obține răsturnarea lui Bolojan”, a spus Cristoiu, explicând că premierul ar putea încerca „să obțină un capital electoral uriaș înainte de plecare”. El a reamintit și precedentul unui guvern minoritar, afirmând că „un guvern minoritar, ca să poată fi trântit, trebuie ca PSD‑ul să se unească cu AUR”.

Ion Cristoiu a prezentat și un posibil scenariu pe termen lung, în care actuala putere ar putea decide să treacă în opoziție. „Poate fi și un calcul pe termen lung al lui Bolojan, și anume chiar ei să treacă în opoziție și să facă alianță cu USR”, a afirmat jurnalistul, adăugând că „deja lumea se gândește la alegerile următoare”.

Imediat după sărbătorile pascale, lideri ai opoziției au anunțat declanșarea unei mișcări radicale împotriva actualului executiv. Este vorba despre inițierea unei moțiuni de cenzură care ar putea zgudui serios Guvernul condus de Ilie Bolojan.