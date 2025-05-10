GEORGE SIMION, MESAJ DE ZIUA REGALITĂȚII: 10 MAI, ZIUA SUVERANITĂȚII NOASTRE! MULȚUMIM ÎNAINTAȘILOR!

Președintele AUR, George Simion, candidat la alegerile prezidențiale din 18 mai, transmite un mesaj de unitate și de forță cu ocazia Zilei Regalității.

"10 Mai nu e doar o simplă zi din calendar! Este ziua în care România a devenit suverană, ziua în care ne-am câștigat independența și am început drumul ca stat românesc liber, demn și respectat. E o zi în care ne cinstim istoria și refuzăm să o uităm, oricât ar încerca unii să o șteargă!

Pentru mine, 10 Mai înseamnă România! Înseamnă începutul domniei lui Carol I, înseamnă independența de stat proclamată și câștigată pe câmpul de luptă, înseamnă încoronarea primului rege al țării. Înseamnă asumarea destinului nostru ca națiune liberă și suverană!

Astăzi ne sărbătorim suveranitatea. O zi în care nu ne uităm spre stăpâni, ci ne uităm spre viitor, mândri că suntem români!

Independența a venit ca urmare a sângelui vărsat de eroii noștri în Războiul de Independență. Mii de soldați români au murit pentru ca noi să putem astăzi trăi într-o țară liberă.

Dacă nu ne cinstim istoria, riscăm să ne pierdem viitorul!

România are dreptul la demnitate, la respect și la normalitate! România are dreptul să-și cinstească istoria! Iar eu nu voi înceta niciodată să lupt pentru asta!", scrie George Simion, liderul suveraniștilor români, într-o postare pe blogul personal.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor

Email: [email protected], Adresă: com. Tunari, sat Tunari, str. Geneva, nr. 20, parter, ap. 1, jud. Ilfov

CMF: 31250007, CPP A0B0C1D1E1 TUR 2

Sursa: Realitatea din AUR