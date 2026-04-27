Anca Alexandrescu: „Le transmit tuturor celor care astăzi susțin această așa-zisă coaliție să își facă bagajele”

Sursă: realitatea.net

Când Anca Alexandrescu spune ceva, ar trebui să ia de bun lumea, pentru că până acum tot ceea ce am spus s-a întâmplat. iată, a venit și momentul mult așteptat în care atât PSD cât și AUR au înțeles că binele poporului și interesul României trebuie pus pe primul loc, nu jocurile politice și aranjamentele pe care le încearcă Bolojan, USR și alte personaje.

Este un pas normal într-o democrație, pentru că eu nu am mai văzut în nicio țară din lume ca partidul care a ieșit pe locul trei, împreună cu partidul care a ieșit pe locul patru, și cu partidul care a ieșit pe locul n-spe, pentru că UDMR este la coada clasamentului, să ia țara pe persoană fizică și să conducă România, să îngenuncheze românii și să favorizeze multinaționalele.

Asadar, le transmit tuturor celor care astăzi susțin această așa-zisă coaliție de guvernare, pentru că ea nu are o majoritate în parlament, să își facă bagajele, în special domnului Ilie Bolojan, fetelor domnului Bolojan, și întregii echipe din jurul domniilor sale, useriștilor, toți, și inclusiv acelor companii care au crezut că pot ține în funcție un premier, așa cum au mai făcut în trecut, pentru că am mai avut și un alt premier care a fost ținut în viață de companii, și a avut un timp foarte scurt în guvernul României, să își facă bagajele și să plece, sau să înțeleagă că România și românii sunt pe primul loc.

Românii au dreptul să beneficieze de toate resursele pe care România le deține, sunt proprietatea poporului român, și ei trebuie să beneficieze și să aibă bunăstarea pe care o merită, pentru că muncesc în fiecare lună, plătesc taxe și impozite din ce în ce mai multe și mai mari, și în schimb primesc umilință, batjocură.

Domnului Nicușor Dan îi transmit că trebuie să fie atent la ceea ce se întâmplă, pentru că este doar un început. Domnia sa a rezultat ca președinte, cu ghilimele de rigoare, pentru că pentru mine nu este președinte și este opinia mea, în urma unei lovituri de stat, și nu am spus eu că a fost o lovitură de stat, și a spus-o chiar domnul Ludovic Orban, a spus-o doamna Elena Lasconi, fosta candidată la alegerile prezidențiale, și ușor ușor toate lucrurile trebuie să se îndrepte. În sfârșit se înfăptuiește ceea ce domnul Călin Georgescu a spus în urmă cu două săptămâni la Realitatea PLUS, este un prim pas în reconcilierea națională, nu este vorba nici de trădare, nu este vorba de nimic altceva, ci de un pas pentru repunerea României acolo unde îi este locul.

Sigur că și întâlnirea de astăzi de la Palatul Cotroceni are aceeași semnificație precum au avut toate măsurile pe care le-au luat cei care sunt astăzi la guvernare din 2024 încoace, adică în defavoarea României și în defavoarea românilor, și în favoarea unor alte entități sau țări, cum este vorba de Ucraina sau de Moldova. Eu astăzi am rugat colegii să facă solicitare către Ministerul Economiei și către cancelaria primului ministru, cei care vor direcționa și vor decide unde ajung banii din SAFE, să ne spună și nouă concret, cât dintre împrumutul de peste 17 miliarde de euro rămâne în România și cât se duce în Germania, în Franța, și unde ajung aceste lucruri, dacă ajung în Ucraina sau România va beneficia de aceste lucruri. Eu văd că plătim de ani de zile miliarde de dolari către America, sau către Franța și Germania sau alte puteri, pentru echipament, pentru armament.