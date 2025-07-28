ANASTASIU RECUNOAȘTE CĂ A AVUT ACCES LA SECRETE DE STAT: NU MI-AM DAT SINGUR CERTIFICAT ORNISS, L-AM PRIMIT

Vicepremierul șpăgar Dragoș Anastasiu a recunoscut că a avut acces la secrete de stat

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a recunoscut că a avut acces la secrete de stat. Pe de altă parte, deși și-a dat demisia din funcția de vicepremier, Anastasiu ar putea însă să facă parte în continuare din grupul de lucru.

Întrebat într-o conferinţă de presă dacă a deţinut certificat ORNISS şi dacă din verificările derulate de instituţiile abilitate nu au considerat o „vulnerabilitate” implicarea sa în dosarul DNA, el a confirmat: „Da. Nu pot să vă dau răspuns la aşa ceva, nu mi-am dat singur certificat ORNISS, eu l-am primit”.

Chestionat dacă a completat un formular sau a obţinut certificatul în baza jurământului de credinţă depus la învestirea în funcţie, el a arătat că nu există un singur formular de completat: „Să nu credeţi că există certificat ORNISS, nu cu un formular, o cărticică”.

Întrebat dacă preşedintele sau premierul ştiau despre calitatea sa legată de dosarul DNA şi dacă instituţiile statului au avut vreo discuţie cu el despre această vulnerabilitate, Anastasiu a răspuns: „Eu nu le-am spus şi v-am explicat de ce, iar ce-au făcut instituţiile statului nu ştiu”.

Fostul oficial a menţionat că a discutat cu premierul despre situaţia legată de „şpaga de supravieţuire”, înainte de conferinţa de presă. Întrebat dacă premierul a fost de acord cu situaţia prezentată, el a spus: „Asta nu ştiu, nu l-am întrebat dacă este de acord, să-l întrebaţi dumneavoastră”, a spus Anastasiu.

Sursa: Newsinn