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Economie· 1 min citire
Florin Manole îi cere premierului interimar să prezinte amendamentele care ar fi întârziat legea salarizării
Florin Manole
Publicat28 aug. 2026, 08:26
Sursărealitatea.net
Fostul ministru social-democrat al muncii, Florin Manole, susţine că doar actualul guvern interimar este responsabil de eşecul noii legi a salarizării bugetarilor
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