Bursa de la București, pe roșu după votul moțiunii care a dărâmat Guvernul Bolojan

Bursa de Valori București a reacționat imediat după anunțarea votului din Parlament, intrând într-o corecție generalizată în ședința de marți, 5 mai. Toți indicii principali au închis pe minus, pe fondul incertitudinii politice generate de căderea Guvernului Bolojan.

Indicele BET, cel mai reprezentativ barometru al pieței, a cedat 0,62%. Pierderile cele mai mari s-au consemnat în segmentul financiar (BET-FI), unde scăderile au depășit 1%, și pe piața Aero, cu deprecieri de peste 1,5%.

Companiile de stat, singurele în verde

Contrar tendinței generale, acțiunile marilor companii energetice de stat au evoluat pozitiv. Romgaz a avansat cu 0,82%, atingând un maxim zilnic de 12,38 lei, iar Hidroelectrica și Transgaz au consemnat și ele aprecieri modeste. Investitorii par să fi anticipat o continuitate a politicilor din sectorul energetic, indiferent de schimbarea executivului, piața digerând relativ repede șocul politic.