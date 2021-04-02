VIDEO. Se asfaltează pe Drumul Expres Craiova-Piteşti. Mobilizare între Slatina şi Balş

A fost, de asemenea, turnată prima placă de suprabetonare la podul din cadrul nodului rutier de la Slatina

1.400 de muncitori şi 700 de persoane au fost mobilizate, şi vineri, pe şantierul Drumului Expres Craiova-Piteşti, când constructorul continuă asfaltarea pe tronsonul dintre Slatina şi Balş.

Potrivit DRDP Craiova, a fost, de asemenea, turnată prima placă de suprabetonare la podul din cadrul nodului rutier de la Slatina.

„Începând de joi, a început pe lotul 2 turnarea stratului de baza de asfalt, proces ce continua se va acoperi tot traseul de aproximativ 40 kilometri. Pe lotul 3 se lucrează cu 8 instalații de forat coloane la structuri. Au fost finalizați 17 km din 31. Sperăm să ne ajute condițiile meteo sa ne atingem obiectivele pe acest and pentru acest proiect de investiții”, arată sursa citată.

Advertising

Pe acest tronson lucrează Asocierea SC SA&PE Construct SRL – SC Spedition UMB SRL – SC Tehnostrade SRL.

Proiectul “Drum Expres Craiova-Pitești” prevede construirea până la sfârșitul anului 2023 a 121,185 km de drum expres ( 2X2), 10 intersecții rutiere, 75 de poduri și pasaje, 25 de intersecții, 15 poduri/pasaje la noduri rutiere/ drumuri de legătură, 8,85 drumuri de legătură.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

construirea a 121,185 km de drum expres;

crearea unei comunicații moderne între Craiova și Pitești, făcând astfel conexiunea cu autostrada București-Pitești și în viitor cu autostrada Pitești-Sibiu;

îmbunătățirea fluxului de trafic pe DN65, în special prin deturnarea traficului de tranzit pe ruta expresă cu 2×2 benzi și, de asemenea reducerea traficului în orașe care în prezent sunt traversate de drumul național DN65.

reducerea numărului de accidente prin crearea unui sistem de transport rutier mai sigur în comparație cu situația infrastructurii rutiere existente,care asigură legătura dintre Craiova – Pitești;

Prezentul proiect contribuie la atingerea principalului rezultat urmărit în promovarea investițiilor prevăzute în cadrul OS2.1.-reducerea timpului mediu de călătorie.

Valoarea totală a proiectului este de 5.511.537.531,93 lei și este finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-3.510.498.252,58 lei, 25% contribuția proprie– 1.170.166.084,15 lei, restul de 830.873.195,20 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.