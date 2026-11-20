Un băiețel de 3 ani și jumătate, care s-a rătăcit în centrul Piteștiului, a fost găsit de jandarmii aflați în patrulare și reunit cu tatăl său, pe 20 noiembrie 2026.
Incidentul a avut loc în jurul orei 17:05, când forțele de ordine au observat un minor singur în zona Pieței Primăriei. La acea oră, tatăl copilului contactase deja Secția 1 Poliție Pitești, raportând că fiul său s-a îndepărtat brusc în timp ce acesta dorea să îi cumpere ceva.
Reunirea cu părintele
Pentru că micuțul nu a putut furniza date despre familie, jandarmii au stabilit legătura cu polițiștii. Aceștia au confirmat că tatăl se afla deja într-o altă zonă a centrului urban, împreună cu forțele de ordine, și copilul a fost predat în siguranță părintelui său.
Recomandări pentru părinți
Autoritățile recomandă supravegherea constantă a copiilor în spațiile publice aglomerate. Părinții sunt sfătuiți să discute cu minorii despre modul în care pot solicita ajutor atunci când se rătăcesc, iar cetățenii sunt încurajați să anunțe imediat forțele de ordine dacă observă un copil neînsoțit sau o persoană care are nevoie de sprijin.