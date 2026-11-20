Scris de Ionuț Nichita Publicat: 20 nov. 2026, 18:56

Un băiețel de 3 ani și jumătate, care s-a rătăcit în centrul Piteștiului, a fost găsit de jandarmii aflați în patrulare și reunit cu tatăl său, pe 20 noiembrie 2026.

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