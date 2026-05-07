Trump nu vine la summitul B9 de la București. SUA va trimite un oficial-cheie pe fondul crizei politice

Statele Unite vor fi reprezentate la summitul B9 organizat la București de Thomas DiNanno, subsecretar de stat pentru controlul armamentului și securitate internațională. Potrivit surselor oficiale, invitația inițială transmisă de autoritățile române îi fusese adresată președintelui american Donald Trump.

Thomas DiNanno ocupă o funcție importantă în diplomația americană, fiind implicat în politica externă a SUA privind controlul armamentului nuclear, stabilitatea strategică, apărarea antirachetă și securitatea spațială.

De asemenea, acesta a coordonat negocierile purtate în 2020 cu Federația Rusă pentru reducerea armelor nucleare, în cadrul Noului Tratat START.

Oficialul american a fost implicat și în discuțiile privind descurajarea extinsă a SUA în relația cu aliați precum Japonia, Coreea de Sud și Australia.

Înaintea reuniunii B9, la București era așteptată și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care urma să participe la recepția organizată de Ziua Europei la Palatul Cotroceni. Evenimentul programat pentru sâmbătă a fost însă anulat, iar vizita acesteia va fi reprogramată.

Administrația Prezidențială a transmis că decizia a fost luată în contextul situației politice interne, după adoptarea moțiunii de cenzură în Parlament.

„Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual şi a evoluţiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituţionale către identificarea unor soluţii pentru gestionarea actualei situaţii”, a transmis Palatul Cotroceni.

Summitul B9 de la București are loc într-un moment tensionat din punct de vedere geopolitic, în contextul preocupărilor legate de securitatea regională și de evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Surse diplomatice susțin că la reuniune sunt așteptați președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dar și lideri ai statelor baltice și nordice, într-un demers comun de consolidare a flancului estic al NATO.