Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Ministerul Mediului își contrazice propriul ministru. Diana Buzoianu a speriat românii și a lovit în turismul românesc printr-o informație falsă”

„În urma întrebării parlamentare pe care am adresat-o Ministerului Mediului privind afirmațiile publice ale ministrului Diana Buzoianu referitoare la presupuse deversări de fecale în Marea Neagră, instituția pe care aceasta o conduce a transmis un răspuns oficial care îi demontează declarațiile.

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