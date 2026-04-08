Tragedie în Craiova: o fetiță de 4 ani a murit după ce i s-a făcut rău într-o mașină, în parcarea unui mall
Ambulanță
Polițiștii din Dolj au deschis o anchetă după moartea unei fetițe de 4 ani, căreia i s-a făcut rău în timp ce se afla într-o mașină, în parcarea unui centru comercial din Craiova.
Alerta a fost dată în jurul orei 15:42, când un echipaj de ambulanță a sesizat poliția cu privire la prezența unei minore în stare de inconștiență într-un autoturism.
La fața locului au intervenit de urgență polițiștii din cadrul Secției 3 Craiova, care au identificat copilul, aflat împreună cu mama sa, o femeie de 37 de ani din comuna Călărași.
Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, fetița nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decesul. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.
De asemenea, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale, care va clarifica cauza decesului.
