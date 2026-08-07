Advertising
Actualitate· 2 min citire
Trafic blocat după răsturnarea unui camion încărcat cu pepeni pe DJ 151D
Camion răsturnat
Publicat7 aug. 2026, 13:00
Sursărealitatea.net
La locul evenimentului au fost alocate trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD şi un echipaj al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Acăţari.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:38Vedeta de la Survivor, mărturisire emoționantă după moartea lui Mircea Lucescu: „Am plâns”
- 15:26PSD, replică dură pentru Bolojan: „România este într-o situație de forță majoră”
- 14:41Directoarea care a delapidat peste 4,5 milioane lei de la Electrica Serv - trimisă în judecată
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News