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Trafic blocat după răsturnarea unui camion încărcat cu pepeni pe DJ 151D

Camion răsturnat

Camion răsturnat

Scris deStoica Marian
Publicat7 aug. 2026, 13:00
Sursărealitatea.net

La locul evenimentului au fost alocate trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD şi un echipaj al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Acăţari.

Un autocamion încărcat cu pepeni s-a răsturnat, vineri, pe drumul judeţean DJ 151D Ungheni - Acăţari, una dintre cele mai aglomerate rute din judeţul Mureş, care face legătura dintre A3 şi DN13. Șoferul a fost rănit, iar traficul rutier este blocat.

Autocamionul a avariat un stâlp de electricitate

„Pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgu Mureş intervin în aceste momente la un accident rutier produs în localitatea Gheorghe Doja, unde un autocamion încărcat cu pepeni s-a răsturnat şi a avariat un stâlp de energie electrică.

La locul evenimentului au fost alocate trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD şi un echipaj al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Acăţari.

Conducătorul autocamionului s-a autoevacuat înainte de sosirea forţelor de intervenţie, fiind evaluat medical şi încadrat în cod galben”, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Horea” al judeţului Mureş.

Circulaţia rutieră este blocată pe ambele sensuri de mers, iar echipajele operative asigură măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, notează Agerpres.

Tronsonul Ungheni - Acăţari are o lungime de aproximativ 14,4 kilometri şi este folosit ca variantă de ocolire a municipiului Târgu Mureş pentru autovehiculele care circulă pe relaţia Cluj-Napoca - Sighişoara - Braşov, valorile de trafic pe această rută fiind extrem de ridicate.

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