Serie alarmantă de accidente în București: un nou copil de 5 ani a căzut de la etaj, după cazul mortal din Sectorul 1

Un copil în vârstă de cinci ani a căzut luni seară de la etajul opt al unui bloc din Sectorul 2 al Capitalei, într-un nou incident care ridică semne de alarmă, după o tragedie similară petrecută cu doar o zi înainte.

Polițiștii ajunși la fața locului au confirmat cele sesizate, descoperind minorul căzut de la nivelul superior al imobilului în care locuia. La intervenție a participat și un echipaj medical, care i-a acordat copilului îngrijiri de urgență, în încercarea de a-i salva viața.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească exact cum s-a produs incidentul, potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei.

Cazul vine la doar o zi după un eveniment tragic petrecut în Sectorul 1 al Capitalei, unde un alt copil, de aceeași vârstă, a căzut de la etajul nouă al blocului în care locuia.

În acel caz, echipajele medicale au intervenit de urgență și au încercat să resusciteze victima, însă, în ciuda eforturilor, copilul nu a mai putut fi salvat.

Ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care urmează să stabilească împrejurările exacte ale producerii tragediei.