Scandal violent în Bradu, Argeș: cinci persoane reținute după agresarea a doi bărbați

Cinci persoane, inclusiv un adolescent de 16 ani, au fost cercetate după o agresiune în Bradu, Argeș. Patru adulți au fost plasați în arest la domiciliu.
Agresiune în toiul nopții, în comuna Bradu
Un conflict violent petrecut în comuna Bradu, județul Argeș, s-a soldat cu reținerea a cinci persoane, printre care se află și un adolescent de 16 ani. Doi bărbați ar fi fost agresați de grupul cercetat, ai cărui membri ar fi avut asupra lor obiecte tăietor-înțepătoare.
Potrivit informațiilor din anchetă, incidentul ar fi avut loc în noaptea de 1 spre 2 octombrie 2026, în jurul orei 23:30, la locuința unui bărbat din comuna Bradu.
Cercetările sunt desfășurate de polițiștii Biroului Investigații Criminale Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, într-un dosar privind tulburarea ordinii și liniștii publice.
Cine sunt persoanele cercetate
Anchetatorii au identificat cinci persoane suspectate că ar fi participat la agresiune: trei bărbați cu vârste de 33, 46 și 53 de ani, din județul Ialomița, un bărbat de 38 de ani, din județul Ilfov, și un adolescent de 16 ani.
Cei doi bărbați care ar fi fost agresați au 30 și, respectiv, 36 de ani și sunt din județul Vâlcea.
Potrivit datelor din anchetă, incidentul s-ar fi desfășurat în prezența altor persoane, iar comportamentul celor implicați ar fi tulburat ordinea și liniștea publică.
Cinci persoane, reținute pentru 24 de ore
La 14 octombrie 2026, după administrarea probelor și parcurgerea procedurilor legale, cele cinci persoane au fost reținute pentru 24 de ore.
Ulterior, în cazul adolescentului de 16 ani, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Cei patru adulți au fost prezentați instanței la 15 octombrie. Judecătoria Pitești a dispus în cazul acestora arestul la domiciliu pentru 30 de zile.
Ancheta continuă în dosarul de la Bradu
Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorilor pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs conflictul și pentru clarificarea faptelor.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege până la soluționarea definitivă a cauzei.