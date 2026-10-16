Scandal violent în Bradu, Argeș: cinci persoane reținute după agresarea a doi bărbați

Publicat 16 oct. 2026, 09:31 Sursă realitatea.net

Cinci persoane, inclusiv un adolescent de 16 ani, au fost cercetate după o agresiune în Bradu, Argeș. Patru adulți au fost plasați în arest la domiciliu.

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