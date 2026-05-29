Produs retras de urgență din magazinele Profi din cauza contaminării cu o bacterie periculoasă. Clienții sunt rugați să îl returneze imediat
Un produs alimentar comercializat în magazinele Profi a fost retras de pe rafturi după ce analizele au indicat prezența unei bacterii periculoase pentru sănătate. Autoritățile îi avertizează pe consumatori să nu consume produsul și să îl returneze în magazine, unde vor primi înapoi întreaga sumă achitată.
Măsura a fost anunțată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și a fost inițiată de producător în regim voluntar, ca măsură de precauție.
Salată de icre retrasă de la vânzare
Produsul vizat de rechemare este „Gustări Pescărești – Salată de icre cu hering și ceapă”, în ambalaj de 70 de grame, fabricat de NEGRO 2000 SRL.
Retragerea vizează lotul cu numărul 1363PB, care are înscrisă pe ambalaj data de expirare 25 iunie 2026.
Bacteria depistată în produs
Potrivit informațiilor comunicate de ANSVSA, decizia de retragere a fost luată după identificarea bacteriei Listeria monocytogenes în produsul respectiv.
Autoritățile recomandă tuturor persoanelor care au achiziționat produsul din lotul menționat să nu îl consume.
Acțiunea are caracter preventiv și urmărește protejarea sănătății consumatorilor.
Clienții își pot recupera banii
Persoanele care au cumpărat produsul îl pot returna în orice magazin Profi, urmând să primească integral contravaloarea acestuia.
Pentru restituirea banilor este necesară prezentarea bonului fiscal, au precizat reprezentanții companiei.
În ce județe a fost distribuit produsul
Conform datelor transmise de ANSVSA, produsul rechemat a fost distribuit în mai multe unități Profi din următoarele județe:
Prahova
Giurgiu
Teleorman
Călărași
Dâmbovița
Buzău
Argeș
Ialomița
Brăila
Autoritățile recomandă consumatorilor care au cumpărat salata de icre din lotul indicat să verifice eticheta produsului și să îl returneze dacă acesta se află în posesia lor.
