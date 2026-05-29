Ambasada SUA reacționează după atacul din Galați: „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”

Statele Unite au transmis un mesaj de ultimă oră după incidentul grav petrecut la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe. Ambasada SUA la București condamnă atacul și reafirmă sprijinul pentru România, în calitate de aliat NATO, conform Realitatea PLUS.

„Suntem alături de România, stat aliat NATO, și condamnăm această încălcare iresponsabilă a teritoriului său. Gândurile noastre se îndreaptă către răniții din Galați. Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, au transmis reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii.

Mesajul vine la scurt timp după reacția NATO și readuce în atenție formularea folosită de Washington și în alte momente tensionate provocate de Rusia în apropierea granițelor Alianței Nord-Atlantice. Aceeași expresie, „vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a fost transmisă și în cazul incidentelor în care drone rusești au ajuns pe teritoriul Poloniei.

Kremlinul nu a reacționat

Până la această oră, Kremlinul nu a avut o reacție oficială în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în România. Singura referire a venit pe contul agenției ruse de stat TASS, unde a fost publicat un mesaj scurt în care se menționa că o dronă a lovit un bloc din România.

Situația amintește de episodul similar din Polonia, când ambasadorul Rusiei la ONU a susținut atunci că nu ar fi existat o țintă pe teritoriul polonez, deși incidentul provocase reacții puternice la nivel internațional.