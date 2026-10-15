Prima ninsoare în mai multe zone din țară. Autoritățile intervin pentru menținerea drumurilor

Ninsorile au început în unele zone din România, iar drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire pentru a menține circulația în condiții de siguranță.
Apariția precipitațiilor sub formă de ninsoare la mijlocul lunii octombrie impune atenție sporită din partea șoferilor, în special pe drumurile din zonele montane.
Drumarii intervin pentru menținerea circulației
Echipele de intervenție au mobilizat utilaje de deszăpezire pentru a acționa acolo unde condițiile meteo au impus măsuri preventive. Scopul intervențiilor este menținerea carosabilului practicabil și reducerea riscului de formare a unor porțiuni alunecoase.
Evoluția vremii și intensitatea precipitațiilor pot influența condițiile de trafic, în special pe sectoarele de drum aflate la altitudine.
Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență
În condiții de ninsoare, conducătorii auto trebuie să adapteze viteza la starea drumului și să păstreze o distanță suficientă față de vehiculele din față.
De asemenea, este important ca mașinile să fie echipate corespunzător pentru condiții de iarnă atunci când circulă pe sectoare unde acestea sunt obligatorii. Șoferii sunt sfătuiți să verifice starea traseului înainte de plecare și să ia în calcul posibile întârzieri dacă vremea se înrăutățește.
Vremea poate influența traficul în zonele montane
Ninsorile timpurii pot afecta circulația mai ales pe drumurile montane, unde temperaturile pot scădea suficient pentru ca zăpada să se depună sau să favorizeze apariția poleiului.
Autoritățile rutiere continuă să urmărească evoluția condițiilor meteo și să intervină în funcție de necesități.