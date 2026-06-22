Pompierii intervin cu descarcerarea pe A1, după un accident între două mașini pe sensul Pitești - Curtea de Argeș

Publicat 22 iun. 2026, 10:12 Sursă realitatea.net

Un accident rutier s-a produs în această după-amiază pe Autostrada A1, pe sensul de mers Pitești - Curtea de Argeș. În eveniment au fost implicate două autoturisme, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție.

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