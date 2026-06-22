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Pompierii intervin cu descarcerarea pe A1, după un accident între două mașini pe sensul Pitești - Curtea de Argeș

Accident grav în Argeș/ Sursa foto: ePitești.ro.

Accident grav în Argeș/ Sursa foto: ePitești.ro.

Scris deStoica Marian
Publicat22 iun. 2026, 10:12
Sursărealitatea.net

Un accident rutier s-a produs în această după-amiază pe Autostrada A1, pe sensul de mers Pitești - Curtea de Argeș. În eveniment au fost implicate două autoturisme, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție.

Autoritățile nu au transmis, până în acest moment, informații despre numărul persoanelor implicate sau despre existența unor victime.

Două autoturisme implicate în accidentul de pe A1

Accidentul a avut loc pe sensul Pitești - Curtea de Argeș al Autostrăzii A1. Din primele informații, în impact au fost implicate două autoturisme. La fața locului intervin pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș. Echipajele acționează pentru acordarea sprijinului necesar și pentru asigurarea zonei în care s-a produs accidentul.

Pentru această intervenție au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat. Prezența autospecialei de descarcerare face parte din modul de intervenție pentru astfel de accidente, însă autoritățile nu au confirmat încă dacă există persoane încarcerate.

Autoritățile urmează să stabilească ce s-a întâmplat

Deocamdată, nu au fost comunicate detalii despre împrejurările în care s-a produs accidentul. Polițiștii urmează să stabilească, în urma verificărilor, cauzele evenimentului rutier. Șoferii care circulă în zonă sunt sfătuiți să fie atenți și să respecte indicațiile echipajelor aflate la fața locului.

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