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Explozie într-o locuință din județul Argeș: o femeie cu arsuri grave a fost transportată la spital - VIDEO

Explozie în Argeș

Explozie în Argeș

Realitatea de Arges
Scris deRealitatea de Arges
Publicat6 aug. 2026, 09:40
SursăRealitatea.net

O explozie s-a produs joi dimineață într-o locuință din satul Deagu de Sus, comuna Recea, județul Argeș. O femeie a suferit arsuri pe o suprafață extinsă a corpului. Victima a primit primele îngrijiri medicale la fața locului. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital pentru tratament de specialitate.

Două butelii au fost evacuate din locuință

La intervenție au fost trimise trei echipaje de pompieri. Salvatorii au acționat cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Deflagrația s-a produs într-o locuință cu o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. Pompierii au scos două butelii din zona afectată pentru a preveni producerea unei noi explozii.

Intervenția pompierilor este în continuare în desfășurare. Echipajele acționează pentru asigurarea completă a zonei. Cauza exploziei nu a fost stabilită până în acest moment. Autoritățile urmează să clarifice toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

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