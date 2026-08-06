Drama locuitorilor din Curtea de Argeș, în plină caniculă: apa declarată potabilă a avut un nivel al clorului de aproape patru ori peste limita legală

Problemele legate de apa potabilă din Curtea de Argeș se suprapun acum peste o perioadă cu temperaturi extreme și deficit de apă. Rețeaua a fost declarată din nou sigură pentru consum în luna iunie, după mai multe luni de restricții. Analizele nu au mai indicat prezența bacteriilor, dar au arătat concentrații de clor peste limita legală. În aceste condiții, unii locuitori continuă să aducă apă pentru băut și gătit de la sursele alternative.
Criza apei a început în noiembrie 2025
Problemele au apărut în noiembrie 2025, după creșterea puternică a turbidității apei brute. Situația s-a produs în contextul lucrărilor și al deversărilor controlate de la acumularea Vidraru. Rețeaua deservește aproximativ 40.000 de persoane din Curtea de Argeș și comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești. La începutul anului 2026, în probele recoltate din rețea a fost identificată bacteria Clostridium perfringens.
Pe 9 februarie, populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-ALERT să nu folosească apa. Primăria și pompierii au amplasat rezervoare în oraș pentru alimentarea locuitorilor. Oamenilor le-au fost recomandate izvorul de la Podul Progresul și forajul din curtea Mănăstirii Curtea de Argeș. Numeroase familii au început atunci să folosească apă din aceste puncte sau să cumpere apă îmbuteliată.
Apa a fost declarată din nou potabilă în iunie
Pe 18 iunie, autoritățile sanitare au anunțat că apa îndeplinește din nou condițiile de potabilitate. Probele analizate fuseseră recoltate de la stația Cerbureni, dintr-o locuință și din Piața Centrală. Rezultatele au fost corespunzătoare din punct de vedere microbiologic. Nici verificările realizate ulterior nu au mai indicat prezența bacteriilor.
Analizele din 13 iulie au arătat însă concentrații ridicate de clor rezidual liber în toate cele trei puncte verificate. Valorile au fost de 0,97, 1,25 și 1,99 miligrame pe litru. Limita legală este cuprinsă între 0,1 și 0,5 miligrame pe litru. În punctul cu cea mai mare concentrație, nivelul clorului a fost de aproape patru ori peste limita maximă.
Stația Cerbureni a fost modernizată
În primăvară, unele probe au arătat și depășiri ale limitei pentru fier. La analizele din 13 iulie, acest parametru revenise însă în limitele admise. Singura problemă fizico-chimică semnalată atunci a fost concentrația clorului rezidual liber. Calitatea apei continuă să fie monitorizată.
Prima etapă a modernizării stației Cerbureni a fost finalizată pe 16 iulie. Au fost refăcute instalațiile de filtrare, au fost înlocuite stratul filtrant și duzele, iar bazinele au fost curățate și dezinfectate. Stația a fost dotată și cu un sistem de monitorizare în timp real. În aceeași zi, furnizarea apei a fost oprită temporar după spargerea unei conducte magistrale în timpul unor lucrări pe strada Progresului.
Canicula și seceta pun presiune pe rezervele de apă
Peste problemele rețelei locale se suprapune acum o vară marcată de caniculă și deficit de apă. Seceta se observă și la nivelul acumulărilor de pe râul Argeș. La sfârșitul lunii iulie, autoritățile au anunțat deversări controlate din lacurile de pe Argeș și Olt. Apa a fost folosită pentru suplimentarea debitului Dunării și menținerea la Cernavodă a nivelului minim necesar producerii energiei electrice.
Scăderea nivelului acumulărilor de pe Argeș a readus în atenție și colmatarea lacurilor cu aluviuni. Acest fenomen reduce treptat capacitatea lor de stocare. Meteorologii indică secetă pedologică moderată, puternică și extremă în mai multe zone din Muntenia. Datele publice nu plasează însă în mod explicit municipiul Curtea de Argeș în categoria zonelor afectate de secetă extremă.