Drama locuitorilor din Curtea de Argeș, în plină caniculă: apa declarată potabilă a avut un nivel al clorului de aproape patru ori peste limita legală

Publicat 6 aug. 2026, 10:28 Sursă Realitatea.net

Problemele legate de apa potabilă din Curtea de Argeș se suprapun acum peste o perioadă cu temperaturi extreme și deficit de apă. Rețeaua a fost declarată din nou sigură pentru consum în luna iunie, după mai multe luni de restricții. Analizele nu au mai indicat prezența bacteriilor, dar au arătat concentrații de clor peste limita legală. În aceste condiții, unii locuitori continuă să aducă apă pentru băut și gătit de la sursele alternative.

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