Pensiile și salariile ar putea crește abia în 2028

Publicat 3 aug. 2026, 07:31 Sursă Realitatea PLUS

Pensiile și salariile din sectorul public ar putea fi majorate abia în anul electoral 2028, în contextul presiunilor asupra bugetului de stat. Potrivit informațiilor prezentate de Alexandra Nistorescu, jurnalist Realitatea PLUS, anul viitor ar putea fi al treilea consecutiv fără indexarea acestor venituri.

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