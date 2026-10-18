Marius Lulea, amenințat în stil mafiot cu un cap de porc lăsat în fața casei: „L-am indicat ca principal suspect pe George Simion”

Publicat 18 oct. 2026, 12:45 Sursă realitatea.net

Marius Lulea susține că a găsit un cap de porc în fața locuinței sale, gest pe care îl consideră o amenințare cu moartea. Potrivit declarațiilor sale, poliția a fost sesizată, iar în acest caz a fost deschis un dosar penal. Lulea afirmă că l-a indicat pe George Simion în plângere, la rubrica referitoare la suspiciuni, fără să prezinte dovezi care să demonstreze implicarea acestuia.

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