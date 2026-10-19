Iarna a ajuns pe Transfăgărășan în octombrie. Drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire

Publicat 19 oct. 2026, 11:40 Actualizat 19 oct. 2026, 11:41 Sursă realitatea.net

Ninsorile abundente au acoperit cu zăpadă zona alpină a Transfăgărășanului. Drumarii intervin cu utilaje și materiale antiderapante, iar șoferii sunt avertizați să fie prudenți.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Argeszapadatransfagarasanninsorideszapeziredrumuri