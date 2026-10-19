Iarna a ajuns pe Transfăgărășan în octombrie. Drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire

Ninsorile abundente au acoperit cu zăpadă zona alpină a Transfăgărășanului. Drumarii intervin cu utilaje și materiale antiderapante, iar șoferii sunt avertizați să fie prudenți.
Ninsorile abundente au transformat zona alpină a Transfăgărășanului într-un peisaj de iarnă, deși suntem abia la jumătatea lunii octombrie. Pe DN7C, în județul Argeș, drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și pentru reducerea riscului de formare a poleiului.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat că intervențiile sunt necesare din cauza acumulărilor importante de zăpadă din zona montană. Vremea rece și ninsorile pot afecta rapid condițiile de circulație pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România.
Ninge abundent pe Transfăgărășan. Utilajele au ieșit la deszăpezire
Schimbarea bruscă a vremii a adus condiții specifice sezonului rece pe Transfăgărășan. În zonele aflate la altitudine, zăpada s-a depus pe carosabil, iar vizibilitatea redusă îngreunează deplasarea șoferilor.
Echipele de intervenție au acționat pe DN7C cu utilaje dotate pentru deszăpezire și au împrăștiat materiale antiderapante, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții cât mai sigure.
Potrivit reprezentanților DRDP Brașov, condițiile meteorologice urmau să se mențină dificile și în zilele următoare, motiv pentru care conducătorii auto au fost avertizați să nu pornească la drum fără echiparea corespunzătoare pentru iarnă.
Avertisment pentru șoferii care merg pe Transfăgărășan
Drumarii le recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită și să țină cont de faptul că vremea se poate schimba rapid în zona montană.
Șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan trebuie să își adapteze viteza la starea carosabilului, să păstreze distanța de siguranță și să se asigure că autovehiculele sunt pregătite pentru condiții de iarnă.
Ninsoarea și temperaturile scăzute pot favoriza formarea poleiului, iar deplasarea pe un drum montan acoperit cu zăpadă poate deveni periculoasă pentru mașinile care nu sunt echipate corespunzător.
Autoritățile recomandă verificarea informațiilor oficiale despre starea drumului înainte de plecare, în special în perioadele cu precipitații și temperaturi scăzute.
Condițiile meteo pot schimba rapid situația pe DN7C
Transfăgărășanul este cunoscut pentru peisajele sale spectaculoase, dar și pentru condițiile meteorologice imprevizibile din zona alpină. În sezonul rece, temperaturile pot coborî rapid, iar ninsorile pot determina depuneri de zăpadă și reducerea vizibilității.
Intervențiile drumarilor urmăresc menținerea carosabilului în condiții cât mai bune, însă acestea nu elimină toate riscurile asociate deplasării pe timp de iarnă.
Cei care planifică o excursie în Munții Făgăraș sunt sfătuiți să urmărească avertizările autorităților și să nu își continue călătoria dacă situația de pe traseu devine nesigură.