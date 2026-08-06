Festivalul Haferland este cea mai importantă manifestare dedicată culturii săsești

'Dor de Transilvania' a fost mottoul ales de organizatori pentru această ediție.
Cea de-a XIV-a ediție a Festivalului 'Săptămâna Haferland' a fost deschisă joi, pe esplanada Bisericii fortificate din satul Archita, comuna mureșeană Vânători, cu un concert susținut de fanfara tradițională săsească Original Karpaten-Express, urmat de un spectacol de dansuri tradiționale săsești prezentate de Forumul German.
Michael Schmidt, președintele fundației care îi poartă numele, organizator al evenimentului, în parteneriat cu Fundația Tabaluga/Peter Maffay Stiftung, a subliniat că festivalul este cea mai importantă manifestare dedicată culturii săsești.
'Este o bucurie să vă întâmpin astăzi la Archita și, ca în fiecare an, simt aceeași emoție când văd câți dintre voi ați ales să fiți alături de noi, din sate, din țară și de departe. Anul acesta am ales să vorbim despre tema 'Dor de Transilvania', pentru că despre asta este vorba în tot ce facem aici, despre dorul care ne aduce înapoi acasă an de an, indiferent unde ne poartă viața, despre rădăcini care nu se rup chiar dacă distanța crește. Ceea ce a început acum 14 ani ca o idee simplă a devenit astăzi un eveniment cu 10 sate, sute de voluntari și zeci de mii de vizitatori. Festivalul este cea mai importantă manifestare dedicată culturii săsești. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără prietenul meu Peter Maffay, fără sponsori și parteneri, fără comunitățile care ne deschid porțile în fiecare an și fără voi, cei care ați ales să fiți aici. Vă invit în zilele următoare să treceți prin toate cele 10 sate să ascultați fanfarele, să vedeți dansurile tradiționale, să gustați din bucătăria săsească și să simțiți măcar pentru câteva zile ce înseamnă cu adevărat Haferland', a afirmat Michael Schmidt în deschiderea festivalului.
Președinta Fundației Mihai Eminescu Trust, Caroline Fernolend, a spus că deși nu există întotdeauna finanțe pentru susținerea manifestărilor, organizatorii, alături de sponsori, reușesc să susțină acest festival, care aduce notorietate și dă posibilitatea prezentării satelor României, în primul rând, dar și celor care au plecat acum câțiva ani.
''Dor de Transilvania' a fost mottoul ales de organizatori pentru această ediție. Inteligența artificială zice că cuvântul provine din latină, de la 'dolor', care înseamnă durere și suferință. Și noi din acest cuvânt am reușit în limba română să avem 'dor', acest cuvânt care mă cutremură de fiecare dată când îl spun. Vă spun sincer, fiindcă este foarte special pentru noi, care înțelegem și vorbim limba română. A fost foarte greu să traducem 'dor' în engleză, în germană. (...) Aproape fiecare vizitator care vine în satele noastre noi spunem că primește 'virusul Transilvaniei' și cred că și asta este o formă de dor, fiindcă avem norocul să trăim pe niște meleaguri deosebite', a subliniat Caroline Fernolend.