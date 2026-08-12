Cutremur de 4,3 pe Richter, marți seara, în județul Buzău

Publicat 12 aug. 2026, 08:04 Sursă realitatea.net

Seismologii au revizuit în scădere la 4,3 pe Richter, de la 4,5, magnitudinea cutremurului produs marți seara la ora 20:21 în județul Buzău, potrivit datelor afișate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

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